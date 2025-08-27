Icon Menü
Glacispark als kühle Oase im Hochsommer: Was sich hitzegeplagte Senioren in Neu-Ulm wünschen

Neu-Ulm

Glacispark als kühle Oase im Hochsommer: Was sich hitzegeplagte Senioren wünschen

Hitzewellen werden immer häufiger. Sie belasten insbesondere ältere Menschen. Der Neu-Ulmer Beraterkreis Senioren sucht kühle Erholung im Glacis.
Von Dagmar Hub
    Beim Rundgang mit dem Grünflächenamt werden Ideen ausgetauscht, wie der Glacispark künftig zur kühlen, grünen Oase werden soll.
    Beim Rundgang mit dem Grünflächenamt werden Ideen ausgetauscht, wie der Glacispark künftig zur kühlen, grünen Oase werden soll. Foto: Dagmar Hub

    Der Sommer 2025 hat sich früh verabschiedet, doch der Sommer 2026 kommt bestimmt: Der Beraterkreis Senioren Neu-Ulm hat sich die Hitze als Problem für Senioren zum Thema gemacht und wünscht sich das Glacis als einen Ort, den ältere Menschen auch an heißen Tagen zum Spaziergang besuchen können. Beim Rundgang mit zwei Vertretern des Grünflächenamtes brachten Mitglieder des Beraterkreises Senioren ihre Wünsche und Anregungen vor.

