Glasfaser-Arbeiten in der Ulmer Innenstadt

Die Stadtwerke (SWU) beginnen mit der Verlegung von Glasfaserkabeln ab Montag, 10. Februar, in der Kramgasse sowie parallel dazu in der Herrenkellergasse, Ecke Platzgasse. Der Bautrupp in der Kramgasse arbeitet sich in den folgenden neun Wochen Richtung Schuhhausgasse und über den Judenhof bis zur Schlegelgasse vor, erklärt die SWU. Die Parallelbaustelle in der Herrenkellergasse wird ebenfalls voraussichtlich neun Wochen andauern und wandert im Laufe der Bauzeit Richtung Hafenbad. Die Aufgrabung wird zudem genutzt, um im gleichen Zug auch neue Stromleitungen einzuziehen.

Mögliche Einschränkungen oder Änderungen in der Verkehrsführung werden vor Ort ausgeschildert. Die Zugänge zu den angrenzenden Grundstücken seien zu jeder Zeit gewährleistet. Alle Anwohnerinnen und Anwohner wurden bereits schriftlich über die bevorstehende Maßnahme informiert, so die SWU.

„Die fortlaufende Erweiterung des Glasfasernetzes innerhalb der Stadt gewährleistet ein schnelles und zuverlässiges Internet. Diese Verbesserung kommt sowohl Privathaushalten als auch lokalen Unternehmen zugute“, erklärt die SWU. Während der Bauarbeiten bitten die Stadtwerke um Verständnis und bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. (AZ)