Wie Ulm über Nacht zum internationalen Top-Klub wurde

Ein großes Fußball-Portal führt den SSV Ulm 1846 Fußball in einer prominenten Auflistung europäischer Meister und Pokalsieger. Das macht Lust auf mehr.

Den Durchmarsch haben sie schon einmal geschafft. Von der damaligen Regionalliga Süd in die Bundesliga auf direktem Weg. Ohne Zwischenstopp. 1999 fanden sich die Ulmer Fußballer plötzlich im Oberhaus wieder, die Großen wurden geärgert. Doch vom Titel waren die Spatzen so weit entfernt wie der Nord- vom Südpol. Jetzt wird wieder geträumt. Der Aufstieg des SSV Ulm 1846 Fußball in die 3. Liga hat in der Region eine Euphorie ausgelöst - und scheinbar auch bei so manchem Online-Redakteur.

Das Branchenportal transfermarkt.de, nach dem Onlineauftritt des Kicker das größte Portal in Deutschland mit Schwerpunkt Fußball, hob den jüngsten Triumph der Spatzen in der Regionalliga Südwest noch einmal auf ein ganz anderes Niveau. Auf internationales Top-Niveau. Das Portal veröffentlicht vor allem Nachrichten zu Spielertransfers der internationalen Fußball-Ligen und stellt Informationen über die Vereinshistorie, Einsätze und Leistungsdaten sowie den Marktwert einzelner Spieler. Über Nacht machte die Redaktion den SSV Ulm 1846 Fußball zum deutschen Meister. Oh, wie ist das schön! In einer Auflistung der Meister und Pokalsieger verschiedener Länder fand sich der Verein neben der deutschen Flagge in namhafter Gesellschaft. Manchester City, FC Barcelona, SSC Neapel, Red Bull Salzburg, Feyenoord Rotterdam. Eine herrliche Vorstellung. Champions League im Donaustadion. Ortag gegen Haaland. Reichert gegen Lewandowski.

Aber Spaß beiseite. Der hört nämlich spätestens dann auf, wenn es auf der Spielekonsole im Duell der Kumpels ernst wird vor dem Fernsehgerät. Und dort könnte der SSV Ulm 1846 Fußball tatsächlich schon bald deutscher Meister werden, bei ein bisschen Geschick mit dem Controller in der Hand vielleicht sogar die Champions League gewinnen. Den Weltpokal sowieso. Weil das Unternehmen EA Sports für seine Fußball-Simulation eine Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Fußball-Liga hat, konnten bislang alle Teams der drei höchsten Spielklassen ausgewählt und von Triumph zu Triumph geführt werden. Zu diesem Kreis gehören in der Saison 2023/2024 auch die Ulmer. Die Zocker in Schwarz und Weiß stehen schon in den Startlöchern. Zieht Euch warm an, Ihr Manchesters und Madrids dieser Fußball-Welt.

