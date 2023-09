AfD und Grüne treffen aufeinander: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Auf dem Stadtfest in Göppingen kommt es am Parteistand der Grünen zu einer handfesten Auseinandersetzung mit der AfD. Die Polizei ermittelt.

Auf dem Göppinger Stadtfest soll am Sonntag zu Handgreiflichkeiten zwischen Vertretern der AfD und Grünen gekommen sein. Zwei Personen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Ermittelt wird jetzt wegen Körperverletzung.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, soll gegen 15.30 Uhr ein Landtagsabgeordneter der AfD einen Parteistand der Grünen besucht haben. Dabei soll es wohl zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem AfD-Abgeordneten und einer Abgeordneten der Grünen gekommen sein.

Bei dem Streit soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Daran beteiligt waren nach Polizeiangaben die Grünen-Abgeordnete sowie ein anderes Mitglied der AfD, das sich ebenfalls vor Ort befand und sich in die verbale Auseinandersetzung eingeschaltet hatte.

Die Polizei Göppingen rückte an und befragte Zeugen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge erlitt das 65-jährige Mitglied der AfD einen blutenden Kratzer am Arm. Die 51-jährige Grünen-Abgeordnete soll nach der Auseinandersetzung Schmerzen am Körper verspürt haben. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. (AZ)