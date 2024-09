Kurioser Einbruch: Täter benutzt Toilette und spült nicht

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Göppingen-Bartenbach eingebrochen und hat seine Notdurft in der Toilette hinterlassen. Der „dreiste Einbrecher“ sei vermutlich tagsüber in das Haus in der Schelmenstraße eingestiegen.

Er stieg wohl in der Zeit zwischen 7.30 und 19.45 Uhr über das Gartentor und hebelte ein gekipptes Garagenfenster auf. Über eine nicht verschließbare Feuerschutztür in der Garage gelangte der Einbrecher ins Innere des Hauses. Dort habe er Bargeld gestohlen, schrieb die Polizei in ihrem Bericht.

Er habe aber nicht nur seine Einbruchsspuren am Tatort zurückgelassen, sondern habe auch die Toilette im Badezimmer benutzt - „ohne zu spülen, verließ er das Wohnhaus über die Terrassentür“, hieß es. Zuvor habe er sämtliche Räume durchwühlt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ob die Ermittler DNA-Spuren von dem Mann sichern konnten, wollte eine Sprecherin zunächst nicht sagen.

Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07161/632360 entgegen genommen. (AZ/dpa)