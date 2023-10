E-Mail mit Drohung löst Großeinsatz der Polizei an Waldorfschule aus

Eine Schule im Kreis Göppingen wurde am Freitagmorgen geräumt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Auch andere Schulen im Südwesten waren betroffen.

Die Polizei ist am Freitagmorgen (27.10.23) wegen einer Bedrohungslage mit einem Großaufgebot zur Waldorfschule in Göppingen-Faurndau ausgerückt. Unbekannte hatten zuvor an die Schule im Ahornstraße eine E-Mail mit bedrohlichem Inhalt geschickt.

Die Polizei rückte daher mit einem Großaufgebot an und räumte die Schule. Das Gebäude wurde anschließend durchsucht. Nach einer Bewertung aller Informationen seien keine Hinweise auf eine Gefährdung festgestellt worden, so die Polizei am Freitagvormittag. Gegen 9.50 Uhr seien die Einsatzmaßnahmen beendet worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Es war am Freitagmorgen nicht die einzige Schule, die wegen einer Bedrohungslage evakuiert wurde. Nach Bombendrohungen wurden insgesamt vier weitere Schulen geräumt. Die Einrichtungen in Stuttgart sowie Schorndorf, Fellbach und Waiblingen im Umland der Landeshauptstadt waren nach Angaben eines Polizeisprechers vom Freitag ebenfalls durchsucht und die Umgebung abgesperrt worden. Ob es einen Zusammenhang gibt, war zunächst unklar. (AZ/dpa)