Hubschraber nach Unfall im Einsatz: Mann von Auto überrollt und verletzt

In Göppingen ist am Montagvormittag ein Mann von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 67-Jährige um 10.15 Uhr in der Kellereistraße unterwegs. Mit ihrem VW fuhr sie in die Einmündung zur Fußgängerzone am Bahnhofsplatz und hielt an. Dort stieg der Beifahrer aus.

Zu diesem Zeitpunkt war auf dem Gehweg ein 62-Jähriger zu Fuß mit Gehstock unterwegs. Der leicht gehbehinderte Mann wollte die Kellereistraße überqueren. Dabei wurde er von dem anfahrenden VW mit der rechten Fahrzeugseite erfasst und auf die Straße geschleudert.

Das Auto überrollte den Fußgänger mit dem rechten Vorderrad, ehe der Wagen zum Stehen kam. Zeugen beobachten den Unfall und eilten sofort zu Hilfe. Durch die Ersthelfer wurde der VW mit Wagenhebern und Körperkraft angehoben, um den Eingeklemmten unter dem Fahrzeug zu befreien.

Notarzt und Rettungsdienst waren vor Ort und versorgten den 62-Jährigen. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Beamten wollen nun den genauen Hergang ermitteln. Auf die 67-Jährige kommt eine Anzeige zu. (AZ)