Sie wollten ihm helfen: Mann schlägt Rettungsdienst ins Gesicht

Der Rettungsdienst ist bei dem Einsatz auf Hilfe der Polizei angewiesen. Doch auch eine Polizistin will der Mann schlagen.

Rettungskräfte und Polizei sind am Samstag in Göppingen-Jebenhausen von einem 76-Jährigen angegriffen worden. Das berichtet die Polizei. Der Mann wurde anschließend in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, hat der Rettungsdienst am Samstag gegen 16.45 Uhr polizeiliche Unterstützung in der Boller Straße in Jebenhausen benötigt. Der Rettungsdienst war zu einer auf dem Boden liegenden Person gerufen worden. Der 76-Jährige sei bei der Überprüfung seiner Vitalfunktionen aber sofort aggressiv geworden und habe dem Sanitäter mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Als die Polizeibeamten eintrafen, habe sich der Mann entfernen wollen. Nach der Aufforderung, stehen zu bleiben, soll der Mann mit der Faust nach der Beamtin geschlagen haben. Die aber konnte dem Schlag ausweichen.

Der Mann wurde festgehalten und auf der Trage des Rettungswagens fixiert. Auch den untersuchenden Notarzt versuchte der Herr zu schlagen. Aufgrund der vorliegenden Eigen- und Fremdgefährdung sei der Mann in eine Klinik gebracht worden, heißt es im Polizeibericht. (AZ)