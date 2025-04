Kind stiehlt Zigaretten: Drohte ihm ein anderer Junge mit Schlägen?

Zum Stehlen gezwungen wurde nach Polizeiangaben offenbar ein 13-jähriges Kind am Mittwoch in Göppingen. Gegen 18 Uhr soll das Kind in einem Einkaufsgeschäft in der Stuttgarter Straße mehrere Packungen Zigaretten eingesteckt haben. Dies habe ein Ladendetektiv beobachtet, heißt es im Polizeibericht. Eine verständigte Streife habe mit dem Kind gesprochen und es seiner Mutter übergeben. Das Kind habe angegeben, dass es von einem anderen Jungen zum Stehlen gezwungen worden sei. Dieser habe ihm mit Schlägen gedroht. Das Polizeirevier Geislingen ermittelt nun hierzu. (AZ)

Zigarette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Göppingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis