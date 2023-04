Mann mit Waffe bedroht und ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht Täter

Ein Auto ohne Kennzeichen kommt einem 45-Jährigen verdächtig vor. Als er zwei Männer anspricht, wird er mit einem Gewehr bedroht und ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchten.

Bei Göppingen ist am späten Sonntagabend im Bereich Lerchenberg ein 45-Jähriger von bislang Unbekannten mit einer Waffe bedroht worden. Ein zweiter Täter soll ihm anschließend ins Gesicht geschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 45-Jährige gegen 22.30 Uhr im Bereich Lerchenberg unterwegs. Dort habe er zwei Männer mit einem roten VW Jetta festgestellt, an dem das Kennzeichen fehlte. Als er die Männer ansprach, soll einer ein Gewehr aus dem Kofferraum genommen und einen Schuss in Richtung Waldgebiet abgegeben haben. Anschließend soll der Unbekannte den 45-Jährigen mit der Waffe bedroht haben, während ihm der zweite Täter mit der Faust ins Gesicht schlug.

Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen, so die Polizei in ihrem Bericht. Anschließend seien die beiden Männer im Alter von etwa 30 Jahren in den VW Jetta eingestiegen und in Richtung der L1075 davongefahren.

Die Polizei Göppingen nahm die Ermittlungen nach den Unbekannten auf. Laut Angaben des 45-Jährigen sahen die unbekannten Männer südländisch aus, sprachen gebrochen Deutsch und trugen schwarze Jogginghosen. Einer der Männer soll eine rote Jacke getragen haben. Der Andere trug einen auf dem Kopf zusammengebundenen Zopf sowie einen Schnauzbart. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07161/632360 erbeten. (AZ)