Mann tot in Wohnung gefunden: Polizei äußert sich zum Tötungsdelikt

Ein 46-Jähriger ist am späten Mittwochabend in einer Wohnung in Göppingen tot aufgefunden worden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag mitteilen. Der Täter ist bislang unbekannt, nach ihm wird gesucht.

Gegen 22.45 Uhr sei der Mann tot in einer Wohnung im Gerokweg entdeckt worden. Von wem er gefunden wurde, teilen die Ermittler nicht mit. Im Rahmen der Ermittlungen und der Spurensicherung vor Ort hätten bereits Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt erlangt werden können, heißt es. Am Donnerstag sei der Mann dann obduziert worden. Dabei habe sich der Verdacht bestätigt, so die Ermittler. Wie der 46-Jährige aber zu Tode kam, wird offen gelassen.

Tötungsdelikt in Göppingen: Ulmer Kriminalpolizei richtet Soko „Schiefer“ ein

Um die Tat aufzuklären, hat die Kriminalpolizei Ulm die Sonderkommission „Schiefer“ eingerichtet. Die Ermittlungen würden derzeit auf Hochtouren und in alle Richtungen laufen. „Die Suche nach der Täterschaft dauert aktuell an“, heißt es. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe den Ermittlern zufolge nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Im Laufe des Donnerstags waren Polizeikräfte im Wohngebiet Schiefergrube unterwegs, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Hierbei seien auch Kräfte vom Polizeipräsidium Einsatz sowie ein Polizeihund im Einsatz gewesen.

Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit einem Mord Anfang Oktober in einer Bar in Göppingen liegen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich des Gerokwegs etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. (AZ)