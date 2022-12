Mehrere Geldautomaten gesprengt: Polizei ermittelt mehrere mutmaßliche Täter

Fünf Geldautomaten wurden gesprengt, in einem Fall 60.000 Euro erbeutet. Nun teilen die Ermittler mit: Die mutmaßliche Tätergruppierung sitzt zum Teil in Haft.

Fünf Männer aus dem Raum Göppingen stehen im Verdacht mehrere Geldautomaten gesprengt zu haben. In einem Fall wurden 60.000 Euro erbeutet. Vier der fünf Tatverdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilen, steht die Gruppierung unter dem dringenden Verdacht, im Zeitraum zwischen 1. Juni und 12. Oktober dieses Jahres in folgenden vier Orten die Geldausgabeautomaten in Bankfilialen gesprengt zu haben:

Donzdorf am 1. Juni,

am 1. Juni, Göppingen-Jebenhausen am 28. September,

am 28. September, Göppingen-Ursenwang am 8. Oktober und

am 8. Oktober und Lorch am 12. Oktober.

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass für diese Taten ein- und dieselbe Gruppierung verantwortlich sein dürfte. Bei den vier Sprengungen hielten die Automaten den Angriffen jeweils stand, sodass der Versuch, Bargeld im höheren fünfstelligen Bereich zu erlangen, scheiterte. Die Tat in Lorch am 12. Oktober 2022 brachte die Ermittler auf die Spur der Täter. Ein Zeugenhinweis führte zu einem verdächtigen Fahrzeug. Kräfte des Polizeipräsidiums Aalen durchsuchten dieses Fahrzeug und fanden darin mögliches Tatwerkzeug und Täterkleidung.

Geldautomaten im Raum Göppingen gesprengt: So kam die Polizei den mutmaßlichen Tätern auf die Schliche

Weitere Ermittlungen führten zunächst zu drei Männern im Alter zwischen 18 und 21 Jahren aus dem Raum Göppingen. Bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen wurden weitere mögliche Tatmittel und Tatkleidung aufgefunden. Gegen sie erging bereits Mitte November jeweils Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten schweren Bandendiebstahls und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Sie befinden sich seither in Untersuchungshaft in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Gegen zwei weitere Tatverdächtige, zwei 19- und 23 Jahre alte Männer ebenfalls aus dem Raum Göppingen, ergingen Anfang Dezember Haftbefehle. Sie konnten am 14. Dezember vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt werden. Beim Älteren der beiden wurde der Haftbefehl des Amtsgerichts Ulm gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt, nachdem er umfangreiche Angaben zum Tatgeschehen gemacht hatte. Der 19-Jährige hingegen befindet sich nun ebenfalls in Untersuchungshaft.

Die Gruppierung steht zudem im Verdacht, für eine Geldautomatensprengung am 6. Juni in Eislingen an der Fils verantwortlich zu sein. Bei dieser Tat wurden rund 60.000 Euro erbeutet. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. (AZ)