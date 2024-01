Nach Messerangriff des Sohnes: Polizei findet Hanfplantage mit 104 Pflanzen

Ein Vater meldet der Polizei, dass sein Sohn unter Drogen ihn mit mit einem Messer angreife. Mehrere Streifen rücken an. Im Keller werden zwei professionelle Plantagen entdeckt.

Ein 59-Jähriger hatte sich bei der Polizei gemeldet: Er werde von seinem Sohn angegriffen. Der 39-Jährige soll ein Messer in der Hand halten und unter Drogen stehen. Als die Polizei vor Ort eintrifft, soll der Sohn Widerstand geleistet haben. Zwei Beamte werden verletzt. In dem Gebäude in der Göppinger Innenstadt entdeckt die Polizei zwei professionell Hanfplantage.

Wie die Ulmer Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits vor Weihnachten. Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, war es gegen 9.30 Uhr zu dem Polizeieinsatz gekommen, nachdem der Vater sich von zuhause meldete. Mehrere Streifen rückten aus. Den Beamten sei gelungen den 39-Jährigen vorläufig festzunehmen, obwohl er erheblichen Widerstand leistete. Ein 29-jähriger Polizeibeamter sowie eine 46-jährige Polizeibeamtin erlitten leichte Verletzungen.

Bei der vorläufigen Festnahme habe der 39-Jährige dann angegeben, er baue gemeinsam mit einem 65-Jährigen im Keller Drogen an. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Gebäude und fand im Keller zwei professionell betriebene Hanfplantagen mit insgesamt 104 Pflanzen in verschiedenen Größen. Auch Marihuana und Haschisch seien in der Wohnung des Verdächtigen entdeckt worden. Die Gesamtmenge soll etwa 2,5 Kilogramm betragen haben. Bei einer weiteren Durchsuchung der Wohnung des 65-Jährigen fand die Polizei nach eigenen Angaben weitere etwa 103 Gramm Marihuana sowie 5 Gramm Haschisch.

Laut Polizei wurden die beiden Beschuldigten nach den polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Männer sehen nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen. Den 39-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen Widerstands. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Göppingen dauern an, heißt es. (AZ)