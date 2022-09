Schwerer Unfall: Mädchen wird von Auto vom Zebrastreifen geschleudert

Die 13 Jahre alte Schülerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Andere Schülerinnen und Schüler, die das Geschehen beobachteten, mussten betreut werden.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag in Göppingen ist eine 13 Jahre alte Schülerin schwer verletzt worden. Sie war nach Angaben der Polizei von einem Auto erfasst worden.

Kurz vor 12 Uhr ging die 13-Jährige in der Mörikestraße von der dortigen Schule kommend über einen Zebrastreifen in Richtung Stadtmitte. Die Fahrerin eines Audi übersah das Mädchen wohl und fuhr die Schülerin mit ihrem Auto an. Dadurch wurde die 13-Jährige vom Zebrastreifen weggeschleudert und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in eine Klinik.

Einige Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls auf dem Weg von der Schule nach Hause oder in Richtung Bushaltestelle waren, beobachteten den Unfall. Notfallseelsorger kümmerten sich um diese jungen Menschen. Sie wurden zum Teil auch in einem Klassenzimmer an der Schule betreut.

Die Polizei Göppingen ermittelt nun die genaue Unfallursache. Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst, Notfallseelsorge und Polizei arbeiteten nach eigenen Angaben Hand in Hand. (AZ)