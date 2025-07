Suche nach vermisster Frau mit Hunden und Hubschrauber endet glücklich

In Göppingen ist in der Nacht auf Dienstag eine vermisste Seniorin gesucht worden. Eingesetzt wurden dabei auch Mantrailer-Hunde sowie ein Hubschrauber. Die Frau konnte gefunden werden und ist wohlauf.

Wie die Polizei mitteilt, war die 82-Jährige am Montagabend, gegen 23 Uhr, nicht wie gewohnt in ihre betreuende Einrichtung in der Göppinger Innenstadt zurückgekehrt. Aufgrund der medizinischen Vorgeschichte der Frau lag die Befürchtung nahe, dass sie sich orientierungslos und in einer hilflosen Lage befinden könnte. Eine Suchaktion wurde gestartet, unter anderem mit Hunden und einem Hubschrauber. Im Netz wunderten sich mehrere Nutzerinnen und Nutzer über den Helikopter.

Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, habe dann eine Angehörige mitgeteilt, dass die Seniorin wohl auch noch einen Schlüssel für ihre ehemalige Wohnung in der Göppinger Innenstadt besitzt. Dort konnte die 82-Jährige wohlauf durch die Einsatzkräfte angetroffen werden. (AZ)