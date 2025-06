Tod nach Sturz bei Radevent: Rennradfahrer stirbt im Krankenhaus

Im Rahmen einer Radveranstaltung im Kreis Göppingen ist am Sonntag ein 58-jähriger Rennradfahrer gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürften bereits bestehende medizinische Gründe ursächlich für den Tod gewesen sein, heißt es. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, fuhr der 58-Jährige von Unterböhringen in Richtung Oberböhringen, als er unerwartet stürzte. Er sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Ersthelfer hätten umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er kurze Zeit später starb. (AZ)

