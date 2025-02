Tödliche Schüsse in Bar: 17-jähriger Syrer wegen Mord-Verdacht festgenommen

Im Fall der tödlichen Schüsse in einer Bar in Göppingen im Oktober vergangenen Jahres vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag einen Ermittlungserfolg: Der mutmaßliche Täter, ein 17-jähriger Syrer, wurde am Mittwoch von Spezialkräften festgenommen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

In jenem Lokal in der Gartenstraße in Göppingen wurde am 2. Oktober 2024, kurz vor 22 Uhr, ein 29-Jähriger durch Schüsse tödlich verletzt. Zudem wurden zwei weitere Männer angeschossen. Direkt nach der Tat wurde zur Aufklärung der Tat die Sonderkommission Kurz eingerichtet.

Die Ermittlungen liefen seither auf Hochtouren. Neben umfangreichen Spurensicherungen am und im Umfeld des Tatorts wurden auch zahlreiche Zeugen befragt. Zudem wurden auch die möglichen Abläufe der Tat durch Spezialisten rekonstruiert. Bundesweit wurde mit einem Lichtbild nach einem Mann gefahndet. Aufgrund der Fahndung und dadurch erlangte Erkenntnisse konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden.

Icon Vergrößern Nach den Schüssen in Göppingen wurde bundesweit mit einem Foto nach einem Mann gefahndet. Foto: Thomas Heckmann Icon Schließen Schließen Nach den Schüssen in Göppingen wurde bundesweit mit einem Foto nach einem Mann gefahndet. Foto: Thomas Heckmann

Am Mittwoch wurde der 17-Jährige aus dem Großraum Stuttgart durch Spezialkräfte der Polizei im Landkreis Ludwigsburg festgenommen. Der aus Syrien stammende Mann lebt bereits seit mehreren Jahren in Deutschland. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am Donnerstag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Mordes sowie versuchtem Mord in zwei Fällen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an. Auch ein Zusammenhang mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart in der Vergangenheit wird im Rahmen der Ermittlungen weiterhin geprüft. (AZ)