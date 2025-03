Tödlicher Unfall: Auto kracht gegen Brückenpfeiler, Fahrer stirbt

Bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen in Göppingen ist ein 50-Jähriger tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 4.20 Uhr mit einem Ford in der Eichertstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Unfallaufnahme musste die Eichertstraße komplett gesperrt werden. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Fahrzeug. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Gegen 7.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (AZ)