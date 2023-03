Trickdieb erbeutet Goldkette in Göppingen

Ein Trickdieb erbeutet in einem Juweliergeschäft in Göppingen eine Goldkette. Die Polizei Göppingen sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können.

Ein unbekannter Trickdieb konnte am Donnerstag in einem Juweliergeschäft in Göppingen Beute machen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Unbekannte gegen 10.15 Uhr das Geschäft in der Göppinger Innenstadt und ließ sich eine Goldkette zeigen. Er gab vor die Kette kaufen zu wollen und ließ sie sich von einer Angestellten einpacken. Danach verwickelte er die Angestellte in ein weiteres Verkaufsgespräch, währenddessen er die Goldkette unbemerkt aus der Verpackung nahm. Anschließend gab er vor Geld abheben zu müssen, verließ das Geschäft mit dem Schmuck und kehrte nicht zurück. Der Angestellten fiel erst später das Fehlen der Goldkette auf.

Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls in Göppingen

Laut Polizei war der Mann etwa 1.90 bis 1.95 Meter groß und circa 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Hautfarbe, trug einen Bart und war mit einer dunklen Baseballmütze und einer langen, schwarzen Jacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Trickdiebes liefern können, sollen sich unter der Telefonnummer 07161/632360 bei der Polizei Göppingen melden. (AZ)