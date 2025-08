Unfall nach Autorennen? BMW kracht gegen Fahrbahnteiler und überschlägt sich

„Die Hintergründe eines filmreifen Unfalls sind noch völlig offen“, so die Polizei. Doch erste Zeugen berichten von einer Art Autorennen, das vorausgegangen sein soll. Bei dem Crash auf der B10 in Göppingen wurden zwei Menschen verletzt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verunfallte am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, auf Höhe der B10-Anschlussstelle Göppingen-Zentrum/Ost ein BMW der 1er-Baureihe. Dieser war zuvor aus Uhingen kommend auf der Bundesstraße in Richtung Eislingen/Geislingen unterwegs.

Nach ersten Zeugenhinweisen sollen sich der Fahrer dieses BMW eine Art Autorennen mit einem blauen VW Golf geliefert haben. Ab der Anschlussstelle Göppingen-Zentrum/Ost habe sich der Fahrer des BMWs dann augenscheinlich nicht entscheiden können, ob er auf der B10 weiter Richtung Eislingen fahren beziehungsweise die Abfahrt nehmen wollte.

Er sei sodann mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Fahrbahnteiler der dortigen Leitplanke aufgefahren. Der BMW wurde von der Leitplanke in die Luft ausgehebelt und in einer Drehbewegung durch die Luft befördert. Der BMW schlug anschließend mit dem Fahrzeugdach auf der Fahrbahn der Ausfahrt auf und blieb dort liegen. Die beiden Insassen, zwei Männer, zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur ambulanten Versorgung in die Klinik gebracht.

Die Ausfahrt war aufgrund von Bergungsarbeiten bis 22 Uhr gesperrt. Die Sachschäden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro summieren. (AZ)