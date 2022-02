Wurde geschossen? Polizei sucht Zeugen nach "Corona-Spaziergang" in Göppingen

Bei einem "Corona-Spaziergang" durch Göppingen spürt eine Frau einen Schmerz und findet Luftgewehrgeschoss. Handelt es sich gar um einen Serientäter?

Wurde beim "Corona-Spaziergang" in Göppingen geschossen? Nach einem Vorfall am Montag im Rahmen der nicht angemeldeten Versammlung dort sucht die Polizei nun weitere Zeugen.

Wie bereits berichtet, habe sich kurz nach 19 Uhr eine 32-Jährige, die an dem sogenannten "Spaziergang" teilnahm, bei der Polizei gemeldet. Sie hatte in der Hauptstraße einen Schmerz am unteren Rücken verspürt und in ihrer Jacke ein Luftgewehrgeschoss gefunden.

Die Polizei habe daraufhin die Ermittlungen aufgenommen, um festzustellen, was an dieser Stelle geschehen ist und wer gegebenenfalls dafür verantwortlich ist. Diese Ermittlungen hat mittlerweile die Kriminalpolizei übernommen, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Wurde schon einmal geschossen? Mehrere Zeugen haben sich in Göppingen bereits gemeldet

Aufgrund der Berichterstattung verschiedener Medien hätten sich zwischenzeitlich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet, heißt es. Nach deren ersten Mitteilungen soll das Geräusch eines Luftdruckschusses hörbar gewesen sein.

Andere Zeugen sollen der Polizei von einem ähnlichen Vorfall im Oktober vergangenen Jahres berichtet haben. Damals sei ein Paar in der Hauptstraße unterwegs gewesen, als ein Mann ebenfalls einen Schmerz verspürte. Er habe auf einen Schuss aus einer Luftdruckwaffe geschlossen - habe aber damals darauf verzichtet, die Polizei zu verständigen.

Die Ermittler schließen nach eigenen Angaben nun nicht aus, dass es weitere solcher Vorfälle gibt und eventuell Zeugen Hinweise auf einen möglichen Täter geben können. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise und fragt:

Wer hat am Montag gegen 19 Uhr in der Hauptstraße etwas wahrgenommen, was mit diesem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat am Montag im Zusammenhang mit der Versammlung oder in deren Umfeld in der Hauptstraße in Göppingen Videos oder Fotos aufgenommen?

Videos oder Fotos aufgenommen? Wer hat ähnliche Vorfälle in Göppingen beobachtet oder davon gehört?

beobachtet oder davon gehört? Wer kann Hinweise auf einen möglichen Täter geben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Göppingen unter der Telefonnummer 07161/632360 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (AZ)