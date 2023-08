Zwölf gestohlene Ortsschilder wieder aufgetaucht

In der Region Göppingen wurden jüngst 30 Ortsschilder gestohlen. Jetzt sind zwölf Stück wieder aufgetaucht.

Rund 30 Ortsschilder in der Region Göppingen sind gestohlen gemeldet worden - nun sind zwölf davon wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand ein Zeuge zwölf Orts- und zwei weitere Verkehrsschilder in einem Feld bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 10.000 Euro.

Einem Sprecher der Polizei zufolge stahlen Unbekannte zwischen Ende Juli und Anfang August zahlreiche Ortsschilder in der Region Göppingen. Ein Zeuge habe Anfang August vier Menschen, darunter mindestens eine Frau, bei einem Diebstahl beobachtet. Die nun wieder aufgetauchten Ortschilder würden an die Straßenmeistereien übergeben, erklärte der Sprecher weiter. (dpa)