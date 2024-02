Gossip und ihre schrille Frontfrau kommen in den Klosterhof

Die Open-Air-Konzerte sind in diesem Jahr um einen ecten Paradiesvogel reicher: Gossip spielen auf ihrer großen Comebacktour am 16. August in Wiblingen.

Man muss den Tanzstil von Beth Ditto nicht unbedingt mögen, den sie live gerne aufführt, aber eines muss man ihr auf jeden Fall zugestehen: Sie ist eine Urgewalt. Die voluminöse Frontfrau des Trios Gossip geht beinahe exhibitionistisch mit ihrem Körper um und verleiht damit den vielen Frauen, die nicht mit Modelmaßen gesegnet sind und mit ihrem Äußeren hadern, ein neues Selbstbewusstsein. Sie sagt einfach: Sehr her, es ist völlig egal, wie ihr ausseht. Beth Ditto macht daraus Kunst - und zwar höchst erfolgreich. Diese führt sie diesen Sommer auch in Ulm auf. Am Freitag, 16. August treten Gossip im Wiblinger Klosterhof auf.

Die Regenbogen-Szene liebt die Band Gossip

Beth Dittos unbekümmert-offensive Art hat der Band eigentlich erst die nötige Aufmerksamkeit verschafft. Aber auch die beiden anderen hätten niemals einen Platz in einer durchgecasteten Girl- oder Boygroup gefunden. Gitarrist Nathan Howdeshell und die ausgesprochen bunthäutige Drummerin Hannah Billie zelebrieren ihr - auch sexuelles - Anderssein nicht weniger deutlich als ihre Sängerin. Die queere Punk/Rock/Indiepopband hat sich in der Regenbogen-Szene schnell ihren Platz erobert. Vor allem ihr 2009 veröffentlichtes Album "Music For Men" schlug ein wie Gesteinsbrocken aus einer anderen Welt. Nicht zuletzt dank der Hitsingle "Heavy Cross", die auch den Weg ins Normalo-Radio fand und sich hartnäckig in den Charts festsetzte.

Im März gibt es ein neues Album von Gossip

Das Stück brachte Gossip sie auf die großen Bühnen dieser Welt. Doch nach einem weiteren, aber nicht mehr ganz so erfolgreichen Album, löste sich die Band 2016 auf. Der Grund: Sängerin Beth Dito wollte solo Karriere machen und sich als Modeschöpferin verwirklichen. So brachte sie etwa eine Kollektion in Übergröße heraus. Doch 2023 fand das schrille Trio wieder zusammen und ging mit dem Produzenten-Guru Rick Rubin, der ihnen schon bei "Music For Men" zur Seite gestanden hatte, erneut ins Studio. Das Comeback-Album mit dem Titel "Real Power" soll am 22. März erscheinen.

Die Tickets für den Auftritt in Wiblingen gibt es ab dem 22. Februar exklusiv im Ticketmaster Presale. Der allgemeine Kartenverkauf beginnt am Tag darauf. Die Tickets sind bei den üblichen Vorverkaufsstellen zu haben, und online unter www.provinztour.de. Mit Gossip werden die diesjährigen Klosterhofkonzerte um einen echten Paradiesvogel bereichert. Die weiteren bisher bekannten Auftritte dort bestreiten Pur (14. August), Álvaro Soler (15. August) und DSL* Dire Straits Legacy (17. August).

