Brückenneubau bei Finningen besprüht

Ein Grafittisprüher hat die neue Brücke über die Autobahn bei Finningen besprüht. Am Freitagmorgen bekam die Polizeiinspektion Neu-Ulm eine entsprechende Mitteilung. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, besprühte ein bislang unbekannter Täter die Neubaubrücke im Bereich der Staatsstraße 2021 in Finningen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit Farbe. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro belaufen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Inspektion Neu-Ulm unter der Nummer 0731 80130 zu melden. (AZ)

