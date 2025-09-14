Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Grafitti-Vandalismus: Neue Brücke bei Finningen auf Autobahn besprüht

Neu-Ulm

Brückenneubau bei Finningen besprüht

Von Ronald Hinzpeter
    • |
    • |
    • |
    Die neue Brücke zwischen Finningen und Holzheim ist bereits mit einem Grafitti „verziert“ worden.
    Die neue Brücke zwischen Finningen und Holzheim ist bereits mit einem Grafitti „verziert“ worden. Foto: Leroy Kempf, Archiv

    Ein Grafittisprüher hat die neue Brücke über die Autobahn bei Finningen besprüht. Am Freitagmorgen bekam die Polizeiinspektion Neu-Ulm eine entsprechende Mitteilung. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, besprühte ein bislang unbekannter Täter die Neubaubrücke im Bereich der Staatsstraße 2021 in Finningen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit Farbe. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro belaufen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Inspektion Neu-Ulm unter der Nummer 0731 80130 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden