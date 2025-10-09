Ticketfreier Samstag ist zurück: Kostenlos mit Bus und Bahn durch Ulm

Drei Jahre lang war er sehr beliebt, jetzt ist er zurück: Der ticketfreie Samstag im Ulmer Nahverkehr bekommt jetzt sein Comeback. An insgesamt fünf Samstagen zum Jahresende ist die Nutzung von Bus und Bahn wieder gratis. Und das Beste: Auch Menschen aus Neu-Ulm profitieren von dieser Regelung. Alle Details zum Gratis-Nahverkehr in der Übersicht.

Gratis-Nahverkehr in Ulm: Fünf Samstage ticketfrei in Bus und Bahn

Es ist eine Entscheidung, die vielen Menschen in Ulm und Neu-Ulm entgegenkommen dürfte: Vom Gratis-Nahverkehr an den Samstagen in der Adventszeit profitieren nicht nur diejenigen, die Bus und Bahn ticketfrei nutzen. Auch der Innenstadt-Handel in der Vorweihnachtszeit wird gestärkt. Und in einer Zeit, in der die Parkhäuser angesichts der vielen Weihnachtsmarkt-Besucher ohnehin brechend voll sind, kann auch der Verkehr in der Stadt entlastet werden.

Auch geht es der Stadt Ulm darum, besonders in der Baustellen-Zeit die Verkehrsachsen zu entlasten. Während die Bundesstraße im Norden gesperrt ist, soll im Kreuzungsbereich am Ehinger Tor gearbeitet werden – mit dem Ergebnis, dass Autospuren wegfallen. Um die nächste Baustelle an der B10 gibt es derzeit mächtig Ärger.

Ticketfreier Samstag in Ulm – die Termine in der Übersicht

Insgesamt wird es zwischen dem ersten Advent und dem Samstag nach den Weihnachtsfeiertagen fünf ticketfreie Samstage in Ulm geben. Das sind die Termine:

Samstag, 29. November 2025

Samstag, 6. Dezember 2025

Samstag, 13. Dezember 2025

Samstag, 20. Dezember 2025

Samstag, 27. Dezember 2025

Gratis Bus und Bahn fahren: Wo im Nahverkehr gilt der ticketfreie Samstag?

Nicht nur Ulm allein profitiert von dem Angebot des Gratis-Nahverkehrs. Auch Neu-Ulm mit seinen Stadtteilen ist an den ticketfreien Samstag angeschlossen. Denn die Aktion gilt für die Tarifwaben 10 und 20. Damit können alle Menschen in der Zwillingsstadt ohne Fahrkarte in Bus und Bahn unterwegs sein. Und das, obwohl sich die Stadt Neu-Ulm gar nicht am finanziellen Aufwand für die Maßnahme beteiligen wird. Denn Ulm lässt sich seinen befristeten Gratis-Nahverkehr einiges kosten: Es fallen zusätzliche Kosten von 125.700 Euro an, rechnete der Bauausschuss vor.

Ticketfreie Samstage gab es bereits ab 2019 für drei Jahre: Damals zeigte sich, dass das Angebot tatsächlich gut genutzt wurde. Ein langfristiger Umstieg vom Auto zu den öffentlichen Nahverkehrsmitteln wurde aber kaum erreicht. Ob es auch im kommenden Jahr ticketfreie Samstage geben wird, ist noch unklar.

Reinhard Kuntz (FWG) sprach sich zumindest für eine Verlängerung in den Januar aus – „als Anreiz, in die Stadt zu kommen“, da ab 13. Januar für knapp vier Wochen keine Züge am Ulmer Hauptbahnhof halten werden . Andere warnten davor, das Geld weiter mit der Gießkanne auszuschütten, vielmehr sollen punktuelle Maßnahmen in den Blick rücken – etwa für Menschen, die in der Baustellenzeit die Park-and-Ride-Angebote nutzen.

