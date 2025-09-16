Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Green Parking Day Ulm: Nachhaltige Mobilität & Feierlichkeiten im Wengenviertel.

Ulm

Am Samstag ist in Ulm wieder Green Parking Day

Rund 30 Organisationen präsentieren ein abwechslungsreiches Programm, welches auf die positive Entwicklung des Viertels aufmerksam macht und gleichzeitig nachhaltige Mobilität fördert.
    • |
    • |
    • |
    Rollrasen statt Asphalt heißt es einmal jährlich auf vielen Straßen auch in Ulm. Den „Green Parking Day“ gibt es weltweit.
    Rollrasen statt Asphalt heißt es einmal jährlich auf vielen Straßen auch in Ulm. Den „Green Parking Day“ gibt es weltweit. Foto: Tobias Hase/dpa

    Das Motto der Parkplatz-Aktion: Stadt - Grün - (Er)Leben! Die rund 30 beteiligten Organisationen nehmen dieses Jahr das Wengenviertel in den Fokus. In den Gässchen hat sich in den vergangenen Jahren viel getan: Verkehrsberuhigte Bereiche und Fußgängerzonen wurden eingerichtet, Bäume gepflanzt und Grünflächen erweitert. Dadurch gilt dieses atmosphärische Viertel mit seiner Mischung aus Wohnen, Einkaufen und Gastronomie schöner und lebenswerter als vorher.

    Das wollen die Beteiligten an diesem Tag feiern, indem zwischen Wengenkirche und Robert-Scholl-Platz Aktionsflächen mit lebens- und liebenswerten Aktionen bespielt werden. Gleichzeitig soll aber auch der Blick auf die Bereiche gelenkt werden, wo bisher noch Parkplätze vorhanden sind: Insgesamt rund 15 Parkplätze in der Walfisch- und Ulmer Gasse werden umgewidmet und für nachhaltige Angebote genutzt. So soll erkennbar werden, dass auch diese Bereiche Aufenthaltsqualität gewinnen, wenn Parkplätze wegfallen und sich dadurch auch der lästige Parksuchverkehr verringert.

    Parken beim Green Parking Day in Ulm

    Wer an dem Tag mit dem Auto in das Wengenviertel einfährt, muss mit kleineren Einschränkungen rechnen. Neben den wegfallenden Parkplätzen in der Walfischgasse werden für Aktionsstände und Probefahrten mit Lastenrad das Irrgängle und am Robert-Scholl-Platz die Durchfahrt vor dem Ulmer Weltladen gesperrt. Der Verkehr fließt über die Dreiköniggasse südlich des Platzes und die Sterngasse.

    Die lokale Agenda Ulm empfiehlt: am besten gar nicht erst mit dem Auto in die Gassen hineinfahren, sondern direkt eines der Parkhäuser rund um die Innenstadt nutzen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden