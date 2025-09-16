Am Samstag ist in Ulm wieder Green Parking Day

Das Motto der Parkplatz-Aktion: Stadt - Grün - (Er)Leben! Die rund 30 beteiligten Organisationen nehmen dieses Jahr das Wengenviertel in den Fokus. In den Gässchen hat sich in den vergangenen Jahren viel getan: Verkehrsberuhigte Bereiche und Fußgängerzonen wurden eingerichtet, Bäume gepflanzt und Grünflächen erweitert. Dadurch gilt dieses atmosphärische Viertel mit seiner Mischung aus Wohnen, Einkaufen und Gastronomie schöner und lebenswerter als vorher.

Das wollen die Beteiligten an diesem Tag feiern, indem zwischen Wengenkirche und Robert-Scholl-Platz Aktionsflächen mit lebens- und liebenswerten Aktionen bespielt werden. Gleichzeitig soll aber auch der Blick auf die Bereiche gelenkt werden, wo bisher noch Parkplätze vorhanden sind: Insgesamt rund 15 Parkplätze in der Walfisch- und Ulmer Gasse werden umgewidmet und für nachhaltige Angebote genutzt. So soll erkennbar werden, dass auch diese Bereiche Aufenthaltsqualität gewinnen, wenn Parkplätze wegfallen und sich dadurch auch der lästige Parksuchverkehr verringert.

Parken beim Green Parking Day in Ulm

Wer an dem Tag mit dem Auto in das Wengenviertel einfährt, muss mit kleineren Einschränkungen rechnen. Neben den wegfallenden Parkplätzen in der Walfischgasse werden für Aktionsstände und Probefahrten mit Lastenrad das Irrgängle und am Robert-Scholl-Platz die Durchfahrt vor dem Ulmer Weltladen gesperrt. Der Verkehr fließt über die Dreiköniggasse südlich des Platzes und die Sterngasse.

Die lokale Agenda Ulm empfiehlt: am besten gar nicht erst mit dem Auto in die Gassen hineinfahren, sondern direkt eines der Parkhäuser rund um die Innenstadt nutzen. (AZ)