Hubschrauber im Einsatz: 65-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwoch bei Griesingen im Alb-Donau-Kreis ist ein 65-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 41-Jährige gegen 11.30 Uhr auf der L259 von Rißtissen in Richtung Griesingen unterwegs. Auf der Strecke wollte sie mit ihrem Ford Tourneo links in einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich überholte der 65-Jährige mit einem BMW M8. Beide Autos stießen zusammen und kamen dadurch von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte anschließend frontal gegen einen Baum.

Ein Rettungshubschrauber brachte den BMW-Fahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die 41-Jährige hatte laut Polizei „Glück“ und erlitt nur leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 40.000 Euro, den am Ford auf 10.000 Euro. (AZ)