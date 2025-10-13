Netzwerken, Austauschen, Unterstützen – Frauenpower bei der Ladies Lounge Neu-Ulm

Icon vergrößern Begeisterte Frauen bei der Ladies Lounge. Foto: Darian Williams Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Begeisterte Frauen bei der Ladies Lounge. Foto: Darian Williams

Im Anschluss an die Nominierungsveranstaltung von Katrin Albsteiger als Oberbürgermeisterkandidatin der CSU fand im Restaurant Lessings die Ladies Lounge des Kreisverbands der Frauen-Union Neu-Ulm statt. Rund 25 Frauen – und auch einige Männer – nutzten den Abend zum Austausch und Netzwerken in geselliger Atmosphäre. Die Veranstaltung war von den Verantwortlichen bewusst auf diesen Termin gelegt worden, um die Unterstützung der Frauen-Union für die ehemalige Kreisvorsitzende Albsteiger sichtbar zu machen. Bei anregenden Gesprächen und guter Stimmung zeigte sich die große Verbundenheit innerhalb des Verbands. Die Teilnehmerinnen blickten am Ende des Abends zufrieden auf eine gelungene Veranstaltung zurück und sprachen sich für eine Fortsetzung der Ladies Lounge aus.

