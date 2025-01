Nach tödlichem Großbrand wird ein Mann noch immer vermisst

Zwei Tage nach dem Brand in einem Fachwerkhaus in der Altstadt von Riedlingen (Kreis Biberach) wird noch immer ein 68 Jahre alter Bewohner vermisst. Bei dem Brand am Sonntagnachmittag starb ein 82 Jahre alter Bewohner. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Die Brandursache war weiterhin nicht bekannt. Der Schaden wurde auf rund eine Million Euro geschätzt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ist das Haus einsturzgefährdet. Auch wegen möglicher Glutnester konnte das Gebäude zunächst nicht betreten werden. Auf der Suche nach dem vermissten Bewohner wurde auch eine Drohne eingesetzt. Es sei jedoch niemand entdeckt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Icon Galerie 13 Bilder Beim Brand in einem Fachwerkhaus in der Altstadt von Riedlingen ist ein 82-Jähriger ums Leben gekommen. Ein 68-jähriger Bewohner wird noch immer vermisst. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Die Foos zeigen das verheerende Ausmaß des Feuers.

In dem Fachwerkhaus waren laut Polizei wohl fünf Menschen anwesend. Drei Bewohner entkamen den Flammen. Ein 47-Jähriger erlitt schwere, ein 41-Jähriger leichte Verletzungen. Eine 20-Jährige blieb unverletzt. (dpa)