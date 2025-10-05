Icon Menü
Grüne in Elchingen setzen auf parteilosen Kandidaten Daniel Schaefer

Elchingen

Grüne in Elchingen setzen auf parteilosen Kandidaten Daniel Schaefer

Während alle anderen Fraktionen Miriam Gruß von der FDP unterstützen, nennen die Grünen Gründe, die aus ihrer Sicht für den 46-jährigen Kandidaten sprechen.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Daniel Schaefer im Kreis von Unterstützern der Grünen aus Elchingen.
    Daniel Schaefer im Kreis von Unterstützern der Grünen aus Elchingen. Foto: Dagmar Hub

    Die Elchinger Grünen haben sich in einer Mitgliederversammlung entschieden: Sie unterstützen die Kandidatur des parteilosen Daniel Schaefer, der bereits Ende August seine Kandidatur für das Amt des Elchinger Bürgermeisters angekündigt hatte, damals noch ohne die Unterstützung einer politischen Partei oder Gruppe. Viele von Schaefers politischen Zielen decken sich mit den Schwerpunkten der Grünen, sagt Michael Schramm, Sprecher des Grünen-Ortsverbandes.

