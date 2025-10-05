Grüne in Elchingen setzen auf parteilosen Kandidaten Daniel Schaefer

Die Elchinger Grünen haben sich in einer Mitgliederversammlung entschieden: Sie unterstützen die Kandidatur des parteilosen Daniel Schaefer, der bereits Ende August seine Kandidatur für das Amt des Elchinger Bürgermeisters angekündigt hatte, damals noch ohne die Unterstützung einer politischen Partei oder Gruppe. Viele von Schaefers politischen Zielen decken sich mit den Schwerpunkten der Grünen, sagt Michael Schramm, Sprecher des Grünen-Ortsverbandes.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89275 Elchingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Miriam Gruß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis