Grüne in Elchingen setzen auf parteilosen Kandidaten Daniel Schaefer

Die Elchinger Grünen haben sich in einer Mitgliederversammlung entschieden: Sie unterstützen die Kandidatur des parteilosen Daniel Schaefer, der bereits Ende August seine Kandidatur für das Amt des Elchinger Bürgermeisters angekündigt hatte, damals noch ohne die Unterstützung einer politischen Partei oder Gruppe. Viele von Schaefers politischen Zielen decken sich mit den Schwerpunkten der Grünen, sagt Michael Schramm, Sprecher des Grünen-Ortsverbandes.
Elchingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden