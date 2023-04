A8 zwischen Stuttgart und Ulm wegen Tunnel-Arbeiten nachts voll gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten an einem Tunnel ist an einem Wochenende die A8 in Richtung Ulm nachts voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die A8 muss am Wochenende vom 21. bis 23. April wegen Wartungsarbeiten am Tunnel bei Gruibingen (Kreis Göppingen) zeitweise in eine Richtung voll gesperrt werden. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am Donnerstag mit. Der Verkehr wird aus- und umgeleitet.

Eine erste Sperrung der Autobahn in Richtung Ulm/ München beginnt am Freitag, 21. April, ab circa 20 Uhr, und dauert bis Samstag, 22. April, circa 5 Uhr. In der darauffolgenden Nacht von Samstag, 22. April, circa 20 Uhr, auf Sonntag, 23. April, circa 5 Uhr, ist die Autobahn erneut in Richtung Ulm/München gesperrt. Die Strecke der A8 in Richtung Stuttgart ist nicht betroffen.

A8 bei Gruibingen gesperrt: So wird der Verkehr umgeleitet

Die Ausleitung des Verkehrs erfolgt an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt. Die Umleitungsstrecke ist als Bedarfsumleitungsstrecke U27 bis zur Anschlussstelle Mühlhausen ausgeschildert. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest bittet dringend darum, der ausgewiesenen Umleitungsstrecke zu folgen. Dem Fernverkehr Richtung München wird empfohlen, die Sperrung weiträumig zu umfahren. (AZ)