Notlage bei bewaffnetem Raub vorgetäuscht: Täter sind auf der Flucht

Einem 31-Jährigen wird eine Pistole an den Kopf gehalten, er soll zu einer Bank fahren. Mit einem hohen Geldbetrag flüchten zwei bislang unbekannte Täter.

Der Polizeibericht liest sich fast wie ein Drehbuch für einen Film. Wie in einem Krimi erbeuten am Samstag bei Gruibingen (Kreis Göppingen) Geld von einem 31-Jährigen. Erst täuschen sie eine Notsituation vor. Dann halten sie mit ihrem Opfer eine Pistole an den Kopf und fahren zu einer Bank.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der 31-Jährige gegen 12.15 Uhr mit seinem Auto auf der L1217 von Gruibingen in Richtung Gammelshausen unterwegs. Vor der Gammelshauser Steige soll eine weiße oder silberne Audi-Limousine mit rumänischem Kennzeichen sowie zwei Männern auf dem Seitenstreifen gestanden haben. Einer der Unbekannten gab wohl dem 31-Jährigen durch ein Handzeichen zu verstehen, in einer Notsituation zu sein.

Raub bei Gruibingen: Täter bedrohen 31-Jährigen mit einer schwarzen Pistole

Der 31-Jährige hielt mit seinem grauen Opel Corsa an, um zu helfen. In einem kurzen Gespräch soll einer der Beiden nach dem Weg nach Lyon gefragt haben. Anschließend soll einer der Männer eine schwarze Pistole gezogen und dem 31-Jährigen an den Kopf gehalten haben. Er forderte ihn auf, ihn zu einer Bank zu fahren.

Unterwegs bedrohte er vom Rücksitz aus den 31-Jährigen mit der Pistole. Der zweite Täter folgte den beiden mit dem Audi bis zu einer Bank in Heiningen. Dort hob der 31-Jährige einen hohen Geldbetrag ab. Den nahm der Unbekannte an sich. Anschließend soll der Räuber zu seinem Komplizen in den Audi gestiegen und in Richtung Bezgenriet geflüchtet sein.

Polizei sucht Zeugen: So werden die Täter beschrieben

Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07331/93270 um Zeugenhinweise.

Der Mann mit der Pistole wird als etwa 1,80 Meter groß, circa 35 Jahre alt, mit schlanker Statur und vier bis fünf Tage Bart (Vollbart) beschrieben. Er soll dunkel gebräunte Haut und etwa fünf bis sechs Zentimeter langes Haupthaar tragen haben, das an den Seiten abgestuft ist. Der Unbekannte trug einen Strick-Pullunder mit langen Ärmeln sowie eine hellblaue Jeans. Er sprach rumänisch und schlechtes Englisch. Sein Komplize soll etwa 25 Jahre alt sein. Eine detaillierte Beschreibung des Mannes ist nicht bekannt. (AZ)