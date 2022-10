Stau droht: A8-Tunnel zwischen Stuttgart und Ulm am Wochenende gesperrt

Achtung, Verkehrsteilnehmer: Am anstehenden Wochenende wird die A8 zwischen Stuttgart und Ulm zeitweise voll gesperrt. Es droht Stau.

Die A8 zwischen Stuttgart und Ulm wird am kommenden Wochenende (14. bis 16. Oktober) in Fahrtrichtung München nachts gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Südwest am Montag mit. Der Grund seien Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Tunnel bei Gruibingen.

Um die Arbeiten durchführen zu können, müsse die Autobahn zu folgenden Uhrzeiten voll gesperrt werden:

Freitag auf Samstag, 14./15. Oktober, von 20 bis 5 Uhr,

Samstag auf Sonntag, 15./16. Oktober, von 20 bis 5 Uhr.

Die Arbeiten würden nachts und am Wochenende erledigt, um die Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmende sowie Anwohnerinnen und Anwohner der Anliegergemeinden so gering wie möglich zu halten.

A8 bei Gruibingen gesperrt: So wird der Verkehr umgeleitet

Die Ausleitung des Verkehrs erfolgt an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt. Die Umleitungsstrecke ist als Bedarfsumleitungsstrecke U27 bis zur Anschlussstelle Mühlhausen ausgeschildert. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest appelliert, unbedingt der ausgewiesenen Umleitungsstrecke zu folgen. Bei einer Sperrung der A8 am Drackensteiner Hang hatte dies – wie berichtet – nicht immer funktioniert. Es kam zu zum Teil chaotischen Szenen abseits der Autobahn. (AZ)