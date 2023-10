Tunnelarbeiten: A8 zwischen Stuttgart und Ulm für eine Nacht voll gesperrt

Mitte Oktober kommt es zu einer nächtlichen Vollsperrung der A8 in Fahrtrichtung München. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitungen zu beachten.

Pendlerinnen und Pendler aufgepasst: Die A8 zwischen Stuttgart und Ulm ist Mitte Oktober für eine Nacht voll gesperrt. Am Tunnel Gruibingen werden Wartungsarbeiten durchgeführt, wie die zuständige Autobahn GmbH am Freitag mitteilt.

Die Sperrung erfolgt demnach in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. auf 15. Oktober, von 19 bis circa 6 Uhr in Fahrtrichtung München. Der Verkehr in Richtung Stuttgart/Karlsruhe ist nicht betroffen.

Während der Tunnelsperrung wird der Verkehr an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt ausgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist als U27 bis zur Anschlussstelle Mühlhausen ausgeschildert.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest bittet darum, Navigationsgeräte auszuschalten und der offiziellen Umleitungsstrecke zu folgen. So werden unnötige Staus in Ortschaften und auf vermeintlichen "Schleichwegen" vermieden. Dem Fernverkehr wird empfohlen, die Sperrung weiträumig zu umfahren. (AZ)