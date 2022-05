Unfall auf A8 wegen Tötungsdelikt? Polizei wollte Verdächtigen festnehmen

Ein Mann sollte festgenommen werden, weil er im Verdacht steht, eine 79-Jährige getötet zu haben. Doch am Morgen wird er bei einem Unfall verletzt.

Auf der A8 bei Gruibingen hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein 48-Jähriger wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilen, steht jener Mann im Verdacht, eine 79-Jährige am Karfreitag getötet zu haben.

Das mutmaßliche Tötungsdelikt ereignete sich in Hohenacker, einem Teilort von Waiblingen im Rems-Murr-Kreis. Mit schweren Verletzungen wurde dort eine 79-Jährige am Karfreitag tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Untersuchungen der Gerichtsmedizin zufolge sollen diese Verletzungen nicht bei einem häuslichen Unfall entstanden sein. Seither werde daher wegen eines möglichen Tötungsdelikts ermittelt. Die Ermittlungsgruppe "Freitag" wurde gegründet.

79-Jährige in Hohenacker getötet? Angehöriger gilt als tatverdächtig

Im Laufe der Ermittlungen geriet dann ein 48-jähriger Angehöriger des Opfers in Verdacht. Dieser Verdacht sei konkreter geworden, heißt es. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte daraufhin einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, sollte der Mann an diesem Mittwochmorgen festgenommen werden.

Der Tatverdächtige war nun am Morgen mit einem VW Golf auf der A8 in Richtung München unterwegs. Die Beamten seien ihm dabei wohl unauffällig gefolgt. Bei Gruibingen fuhr der 48-Jährige auf die Rastanlage ab. Offenbar als die Beamten zugreifen wollten, soll der Golf-Fahrer beschleunigt haben und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Noch im Bereich der Rastanlage prallte er gegen eine Straßenlaterne.

Unfall auf A8 bei Gruibingen: 48-Jähriger kam mit Hubschrauber in die Klinik

Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste notärztlich versorgt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Über den aktuellen Gesundheitszustand des 48-Jährigen liegen bei der Polizei derzeit keine detaillierteren Informationen vor. Lebensgefährlich aber sei er wohl nicht verletzt.

Sobald der Gesundheitszustand des Tatverdächtigen es aber ermöglicht, soll er zu einem späteren Zeitpunkt einem Haftrichter vorgeführt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum möglichen Tötungsdelikt als auch zum Unfallgeschehen am Mittwoch dauern an. (AZ/krom)