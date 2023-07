Polizei in NRW sucht Mutter mit Baby - Aufenthalt auch in Ulm möglich

Die Polizei sucht diese 34-Jährige. Sie hat mit ihrem Baby eine Mutter-Kind-Einrichtung plötzlich verlassen und wichtige Medikamente zurückgelassen. Sie könnten in Ulm sein.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen (NRW) sucht aktuell nach einer Mutter mit ihrem Säugling. Sie könnten sich nach Angaben der Ermittler auch in Ulm aufhalten. Veröffentlicht wurde ein Foto der Frau.

Wie die zuständige Kreispolizeibehörde Wesel in NRW mitteilt, habe die 34-Jährige am Mittwoch (5.7.23) die Mutter-Kind-Einrichtung in Hamminkeln plötzlich mit ihren zwei Jahre alten Sohn verlassen. Dabei soll sie wichtige Medikamente zurückgelassen haben, die der Säugling aber dringend benötige.

Die Polizei sucht diese 34-Jährige aus Hamminkeln. Sie könnte mit ihrem Sohn auch in Ulm sich aufhalten. Foto: Polizei

Die Mutter ist circa 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Figur, braune, lange Haare und braune Augen. Sie trug zuletzt einen beigefarbenen Jogginganzug. Sie hat einen dunklen Kinderwagen, eine Wickeltasche und einen Rucksack dabei.

Eventuelle Aufenthaltsorte könnten laut Polizei Herne, Ulm, Münster und Düsseldorf sein. Sie ist nach Angaben der Ermittler mit öffentlichen Verkehrsmitteln und der Deutschen Bahn unterwegs.

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich unter der Rufnummer 0281/1070 oder der 110 melden. (AZ)