Hannover/Pfaffenhofen

12:02 Uhr

"Nazis geben in der Ukraine den Ton an": Eklat um Daniel Langhans bei Demo

Plus Auf einer Querdenker-Demo in Hannover wird Daniel Langhans aus Pfaffenhofen von der Polizei von der Bühne geholt: Er unterstützt Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.

Von Michael Kroha

Corona ist ein "Projekt", und der Microsoft-Gründer Bill Gates nehme dabei eine zentrale Rolle ein. Der Milliardär wolle die Weltbevölkerung reduzieren und nutze dazu Covid-19-Impfungen, behauptet Daniel Langhans. Der 63-Jährige aus Pfaffenhofen an der Roth, der auch immer wieder bei den sogenannten "Spaziergängen" durch Ulm und Neu-Ulm vertreten war, kandidierte im vergangenen Jahr im Wahlkreis Neu-Ulm für den Bundestag. 443 Stimmen erhielt er. Am Wochenende wurde er bei einer Demonstration der "Querdenker" in Hannover von der Polizei von der Bühne geholt, nachdem er unter anderem sagte, in der Ukraine würde "dreckiger Nationalsozialismus den Ton angeben".

