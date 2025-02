Verlosung: Wir zaubern Tickets fürs Harry Potter-Konzert herbei

Die Harry Potter Filme gehören zu den erfolgreichsten Filmen der Kinogeschichte. Nicht nur Hauptdarsteller Daniel Radcliffe kennt jedes Kind, auch die charakteristische Titelmelodie hat sich in den Köpfen des Kinopublikums fest eingebrannt. „The Magical Music of Harry Potter“ ist nun zu Gast in Ulm. Wir verlosen fünf mal zwei Tickets für das Konzert am 16. April im Congress Centrum.

Starsolisten, ein Symphonieorchester und ein Chor lassen die magische Musik aus der achtteiligen Filmreihe auf der Bühne auferstehen. Bis heute wurden weltweit 135 Millionen Exemplare de Buchvorlage in 48 Sprachen verkauft. Die Geschichte würde zum Phänomen. Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint haben den Figuren in den Filmen Gesichter verliehen. John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexander Desplat schuffen die passende Musik. Das berühmte „Hedwig’s Theme“, das inzwischen als Hauptmelodie der Filmreihe gilt, kann vermutlich fast jeder mitsummen.

So nehmen sie am Gewinnspiel teil

Die Musik wird mit visuellen Effekten umrahmt – echte Filmszenen werden jedoch nicht zu sehen sein. Präsentiert werden alle musikalischen Werke vom Magical Film Orchestra, das eigens für die Harry-Potter-Konzerte gegründet wurde. Diese Reise in die Welt der Magie und Zauberei beginnt nicht am Bahnsteig 9³/4 von King’s Cross, sondern im Konzertsaal des Congress Centrums. Wer mitfahren möchte – also zwei Tickets gewinnen möchte – kann an unserer Verlosung teilnehmen. Dazu reicht eine E-Mail mit dem Betreff „Harry Potter“ an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 9. März, die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)