Die Eröffnung des „Haus des Döners“ in der Blaubeurer Straße 37 in Ulm steht bevor. Eigentlich wollte das Schnellrestaurant am 12. oder 13. September die Türen öffnen, dann aber stellte sich heraus: Erster Öffnungstag ist am Donnerstag, 26. September.

