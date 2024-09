Haus des Döners eröffnet heute: Ab 14 Uhr gibt‘s 1000 Döner für 1 Cent

Die Eröffnung des „Haus des Döners“ in der Blaubeurer Straße 37 in Ulm steht bevor. Eigentlich wollte das Schnellrestaurant am 12. oder 13. September die Türen öffnen, dann aber stellte sich heraus: Erster Öffnungstag ist am heutigen Donnerstag, 26. September.

Das Besondere: 1000 Döner für je nur einen Cent pro Person wird es zur Feier des Tages geben. Das ist bei der Kölner Kette mit dem Namen „Das Haus des Döners“ so üblich. „250 Kilo Fleisch werden an dem Tag über die Theke gehen“, sagt Franchisenehmer Ferhat Bagci. Das ist die Fleischmenge, die etwa 1000 Dönern entspricht. Der Andrang wird also groß sein. „Wir rechnen damit, dass die Schlange bei der Eröffnung bis zum Burger King gehen wird“, sagt er. Damit wäre die Schlange der Wartenden ganze 300 Meter lang.

Haus des Döners eröffnet in der Blaubeurer Straße 37 in Ulm

Der Eröffnungstermin hatte sich verschoben, weil auch noch andere Filialen der Kette im Bundesgebiet eröffnet wurden, etwa in Duisburg, Saarbrücken oder Kaiserslautern – mehr als 100 Standorte der Kette gibt es schon. Überdies war die Zeit bis zum ursprünglich anvisierten Eröffnungstermin ohnehin knapp, erklärt Ferhat Bagci, denn in diesen Tagen werde auch noch eine Terrasse für die Ulmer Filiale angebaut.

Offizieller Start für die neue Filiale der Kölner Ketter „Das Haus des Döners“ ist es am heutigen Donnerstag, 26. September, um 14 Uhr.