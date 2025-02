Jubiläum: Die kleine Feuerwehr von Hausen hat schon manchen Großbrand erlebt

Die Freiwillige Feuerwehr Hausen ist eine kleine Einrichtung, aber sie besteht dieses Jahr bereits 150 Jahre. Am 26. und 27. Juli wird das Jubiläum zünftig gefeiert. Am 18. April 1875 wurde die Feuerwehr von fünf Kameraden aus Platzgründen in Jedelhausen gegründet, wie der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Stefan Kling, weiß. Sonst blieb vieles aus der Geschichte lange Zeit verborgen, weil die Aufzeichnungen verschwunden waren. Erst kürzlich tauchten sie wieder auf und müssen nun gesichtet werden. Die kleine Wehr hat schon so manchen Großeinsatz erlebt.

