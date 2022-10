Erdbeben nahe Tübingen auch im Raum Ulm spürbar: 3,9 auf der Richter-Skala

Ein Erdbeben im Zollernalbkreis war offenbar auch in Ulm zu spüren. Im Netz äußern sich Nutzer zum Ereignis.

In Baden-Württemberg hat am Sonntagmorgen gegen 6.13 Uhr die Erde gebebt. Wie das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau mitteilte, hatte das Erdbeben eine Stärke von 3,9 auf der Richter-Skala und war vermutlich im Umkreis von 40 Kilometern zu spüren. Auch in Ulm sollen es Menschen bemerkt haben.

Das Epizentrum lag demnach bei Hechingen im Landkreis Zollernalbkreis, leichte Schäden seien nicht auszuschließen. Die Behörde ordnete das Beben südlich von Tübingen als mäßig stark ein.

Seismogramm in Ulm zeichnet Erdbeben auf

Ein sogenannter Seismogramm, eine Messstation für Erdbewegungen, den es auch in Ulm gibt, zeichnete Schwingungen auf. Bei Facebook äußerten Nutzerinnen und Nutzer in Gruppen, wo es überwiegend um Ulmer Themen geht, dass auch sie das Beben bemerkt hätten. "Bin davon aufgewacht", schreibt eine. Eine Frau aus Blaustein will es gespürt haben.

Bereits im Juli dieses Jahres hatte es im Zollernalbkreis ein Erdbeben gegeben. Damals hatten sich laut Polizei einige Menschen gemeldet, weil ihr Haus gewackelt habe. Das Beben damals hatte nach Angaben des Landesamts eine Stärke von 4,1 auf der zwölfstufigen Richter-Skala.

