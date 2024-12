Hecke und Mülltonnen brennen: Die Polizei ermittelt

Die Neu-Ulmer Polizei ist am Montag um 2.30 Uhr zu einem Brand in der Offenbachstraße in Offenhausen gerufen worden. Die eingesetzten Beamten und die Kräfte der Feuerwehr Neu-Ulm konnten vor Ort drei brennende Mülltonnen und eine brennende Hecke feststellen, die von der Feuerwehr schnell gelöscht wurden. Für umliegende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, erklärt die Polizei.

Weshalb die Mülltonnen und die Hecke in Brand geraten sind, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)