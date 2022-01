Heidelberg/Ulm

16:25 Uhr

Amoklauf in Heidelberg: Schock und Trauer auch an der Universität Ulm

Plus Der Amoklauf an der Universität Heidelberg geht auch an Studierenden und Beschäftigten an der Uni Ulm nicht spurlos vorüber. Wie geschützt ist die Hochschule

Von Michael Kroha

Nach dem Amoklauf an der Heidelberger Universität mit zwei Toten und drei Verletzten setzen die Ermittler ihre Arbeit fort. Offene Fragen gibt es unter anderem zum Motiv des Täters und seinem Zugang zu den Waffen. Derweil haben am Dienstag die Präsidenten der Universitäten und Hochschulen im Land miteinander konferiert. Auch an Studierenden und Beschäftigten an der Universität Ulm geht das Ereignis nicht spurlos vorüber.

