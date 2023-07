16-Jährige am Spielplatz belästigt: Mann fordert, sie soll sich ausziehen

In Heidenheim kam es zu einer sexuellen Belästigung an einem Spielplatz. Der Mann holte auch sein Geschlechtsteil heraus. Die Polizei sucht nun den Täter.

An einem Spielplatz in Heidenheim soll ein Unbekannter eine 16-Jährige sexuell belästigt haben. Die Polizei fahndete nach den Mann, bislang ohne Erfolg. Nun hoffen die Ermittler mit einer groben Beschreibung auf Hinweise von Zeugen.

Demnach befand sich die Jugendliche am Donnerstag, 6. Juli, kurz nach 12.15 Uhr auf dem Spielplatz in der Iglauer Straße. Der unbekannte Mann sei an den Zaun des Spielplatzes herangetreten und habe sie angesprochen. Er soll sie aufgefordert haben, dass sie ihr Oberteil ausziehen soll.

Als die 16-Jährige dies verneinte, soll der Mann sein Geschlechtsteil aus der Hose herausgeholt haben. Danach habe die 16-Jährige den Spielplatz verlassen und sei nach Hause gegangen. Von dort aus verständigte sie die Polizei. Die fahndete nach dem Mann. Der blieb verschwunden. So wird der Täter beschrieben:

um die 60 Jahre alt

rotes T-Shirt

kurze schwarze Hose

schwarzer Rucksack

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich bei der Heidenheimer Polizei unter der Telefonnummer 07321/3220 zu melden. (AZ)