18-Jähriger wird bei Angriff mit Messern lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer sollen in eine Gemeinschaftsunterkunft eingedrungen und dort mehrere Personen verletzt haben. Ein 18-Jähriger wurde gar lebensgefährlich verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntag in Heidenheim ist ein 18-Jähriger mit Messern lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach bisherigem Ermittlungsstand davon aus, dass am gegen 22 Uhr mehrere Personen die Gemeinschaftsunterkunft in der Walther-Wolf-Straße aufsuchten und sich dort unbefugt Zutritt zu einem Zimmer verschafften. Sie hätten dort die Tür aufgebrochen. Die Personen waren mutmaßlich mit Messern und Pfefferspray bewaffnet und sollen damit die in dem Raum befindlichen Personen angegriffen haben.

Ein 18-Jähriger erlitt dabei eine lebensgefährliche Stichverletzung. Ein 15-Jähriger wurde ebenfalls mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in einer Klinik aufgenommen. Zwei weitere Männer im Alter von 19 und 22 Jahren wurden leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 26 Jahren seien vorläufig festgenommen worden. Sie seien am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die beiden Männer wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erließ und in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Die Hintergründe der Auseinandersetzung, bei der nach den derzeitigen Erkenntnissen ausschließlich syrische Staatsbürger beteiligt waren, sind bislang unklar. Der schwer verletzte 18-Jährige befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr, heißt es. (AZ)