19-Jähriger wird niedergeschlagen und ausgeraubt – wegen einer Schachtel Zigaretten

Wegen einer Schachtel Zigaretten ist am Samstagabend ein 19-Jähriger in Heidenheim niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der junge Mann gegen 21 Uhr am Jugendtreff in der Friedrichstraße auf. Dort wurde er wohl von einer Gruppe nach Zigaretten gefragt. Nachdem er diese den anderen angeboten hatte, riss einer der Unbekannten ihm die Schachtel unvermittelt aus der Hand. Danach erhielt er einen Schlag ins Gesicht und ging zu Boden. Zum Schluss versuchten die Unbekannten, ihn noch zu treten. Das misslang wohl und sie flüchteten in Richtung Bahnhof.

Die vier Angreifer sollen Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren gewesen sein und hatten laut dem Geschädigten arabisches Aussehen. Einer der Unbekannten soll eine beigefarbene Louis-Vitton-Basecap getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/3220 entgegen. (AZ)