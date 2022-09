77-Jähriger stirbt nach Roller-Unfall im Krankenhaus

Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Mann mit seinem Roller. Zwei Tage später stirbt der Verunglückte im Krankenhaus.

Nach einem Unfall in Heidenheim ist nun ein 77-Jähriger seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach Angaben der Polizei starb der Mann am Mittwoch im Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 12 Uhr in der Schnaitheimer Straße. Der Mann fuhr mit einem Roller auf der Schaitheimer Straße in Richtung Schnaitheim. Dort geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Roller an den Randstein. Er stürzte auf den Gehweg und erlitt schwere Verletzungen. Dies, obwohl er laut Zeugen einen Helm trug.

Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in eine Klinik, wo nun am Mittwochabend starb. Die Polizei Heidenheim will den genauen Unfallhergang klären. Wohl sei es auch möglich, dass eine gesundheitliche Ursache zu dem Unfall führte. Sie schätzt den Sachschaden auf 1000 Euro. (AZ)