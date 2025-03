Auto fährt Motorrad auf: 23-Jähriger wird bei Unfall auf A7 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A7 bei Heidenheim ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann war am Sonntag, gegen 16.13 Uhr, in Richtung Ulm unterwegs. Mit seiner Yamaha fuhr auf der linken Spur. Kurz nach Oggenhausen musste er wohl verkehrsbedingt abbremsen, wie es im Polizeibericht heißt. Das erkannte ein nachfolgender Autofahrer zu spät. Trotz Vollbremsung prallte der mit seinem Toyota Auris in das Heck des Motorrads.

Der 23-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der 43-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Wegen Trümmerteilen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm zeitweise komplett gesperrt werden.

Abschlepper bargen die beide Fahrzeuge. Gegen 18.20 Uhr war die Strecke geräumt und wieder frei befahrbar. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Sachschaden am Motorrad auf 10.000 Euro, den am Toyota auf 3000 Euro. (AZ)