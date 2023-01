Zum Jahreswechsel ist offenbar ein Auto in Heidenheim beschossen worden. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

In Heidenheim ist zum Jahreswechsel ein Auto beschädigt worden. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Der VW parkte demnach von Freitagabend bis Montagfrüh auf einem Parkplatz an der Fuchssteige. Am Montag bemerkte der Eigentümer den Schaden. In den Tagen zuvor muss jemand mit einer Luftdruckwaffe das Auto beschossen haben, heißt es in der Mitteilung. Fahrertür und Kotflügel waren beschädigt, das Fenster der Fahrertür gesplittert.

Die Heidenheimer Polizei ermittelt jetzt und sucht den Verursacher des Schadens. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07321/3220 entgegen genommen. (AZ)